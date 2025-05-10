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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Карбери о том, что Овечкин не играл в концовке 2-го матча серии с «Каролиной»: «Со здоровьем у него все в порядке. Мы просто защищали преимущество в счете»

Карбери о том, что Овечкин не играл в концовке 2-го матча серии с «Каролиной»: «Со здоровьем у него все в порядке. Мы просто защищали преимущество в счете»

39-летний форвард «Кэпиталс» завершил последнюю смену во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Каролиной» (3:1, 1-1) на 55-й минуте.

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