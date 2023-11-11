Больницу «Аль‑Кудс» в Газе могут закрыть в ближайшие три часа из‑за расхода топлива

РИАМО - 11 ноя. Палестинское общество Красного полумесяца сообщило, что больница «Аль-Кудс» в секторе Газа может прекратить работу в ближайшие три часа из-за истощения запасов топлива и неприбытия помощи.
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