Сборная России по академической гребле выступит на чемпионате мира в Сербии

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Об этом сообщил президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин. Ранее стало известно, что молодежная сборная России по гребле пропустит чемпионат Европы в Германии из-за отказа в визах.