Военнослужащие стран НАТО во время совместных учений, 2026 год © Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press Президент России Владимир Путин заявил, что ввод европейских войск на Украину будет автоматически означать войну с РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Зеленский: встреч...
- Премьер Эстонии М...
- ВМ Предприятия Белор...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым