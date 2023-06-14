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Рогов сообщил о вероятности новой провокации киевского режима на ЗАЭС из-за неудачного наступления

Рогов сообщил о вероятности новой провокации киевского режима на ЗАЭС из-за неудачного наступления

Киевский режим может организовать новую провокацию на Запорожской атомной электростанции в связи с неудачами в ходе наступления.

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