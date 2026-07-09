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Сноб

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Как сохранить голос — рассказывает фониатр

Как сохранить голос — рассказывает фониатр

О том, почему могут возникнуть «узелки крикуна», приводят ли болезни голоса к раку и что делать, если охриплость не проходит неделями, автор «Сноба» Егор Спесивцев поговорил со специалистом по лечению заболеваний голосового аппарата, фониатром ГУТА клиник Дарьей Хариной.

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