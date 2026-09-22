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Происшествия

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Курсанты Московской академии Следственного комитета имени А.Я. Сухарева приняли участие в XVI Всероссийской акции «Дни белых журавлей»

Курсанты Московской академии Следственного комитета имени А.Я. Сухарева приняли участие в XVI Всероссийской акции «Дни белых журавлей»

22 сентября стартовала XVI Всероссийская акция памяти павших воинов России «Дни белых журавлей». Первыми в этом году в ней приняли участие курсанты первого курса факультета подготовки следователей Московской академии Следственного комитета имени А.

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