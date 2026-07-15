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Майк Данливи: «Голден Стэйт» близок к полному формированию состава. Ждем, когда сделаем этот последний шаг»

Генеральный менеджер « Голден Стэйт » Майк Данливи во время Летней лиги в Лас-Вегасе дал интригующий ответ на вопрос о том, стоит ли перед клубом какой-либо важный вопрос, который необходимо решить в межсезонье.

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