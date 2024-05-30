АТОЛ: продукты для базового набора для окрошки подорожали в среднем на 10%

Продукты из базового набора для приготовления окрошки в среднем подорожали на 10%. В преддверии Дня окрошки, который отмечается 30 мая, аналитики АТОЛ выяснили, в какую сумму обойдется покупка ингредиентов для приготовления традиционного русского летнего супа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии