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АТОЛ: продукты для базового набора для окрошки подорожали в среднем на 10%

АТОЛ: продукты для базового набора для окрошки подорожали в среднем на 10%

Продукты из базового набора для приготовления окрошки в среднем подорожали на 10%. В преддверии Дня окрошки, который отмечается 30 мая, аналитики АТОЛ выяснили, в какую сумму обойдется покупка ингредиентов для приготовления традиционного русского летнего супа.

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