Холостых и разведённых мужчин в России нельзя принимать на работу — с таким предложением выступили в РПЦ

ВМ

Влад Минский

Он все правильно говорит. Мыслит в правильном направлении. Но говорить и делать не одно и тоже. И Другое дело, что так радикально никто действовать не станет, да и не нужно так радикально действовать. Статья- скорее провокация, направленная на дискредитацию Христианства. Во времена СССР вся система была направлена на семейность и был результат. Холостяки имели много ограничений и в получении жилплощади и прочего. Поэтому молодые люди долго не думали, не «пробовали» годами друг друга, но создавали семьи. Рожали детей. А развод это действительно бич современности. Знаете, моего знакомого (из-за семейных скандалов) жена записала к своему психологу… и знаете какой он совет поучил.? - есть проблемы- разводись! Живи для себя! ( а у них 3 малолетних детей при этом) И эта норма прививается сегодня всем и вся. Живи для себя. Люби себя. А семья на таких принципах по определению не строится! При этом, семья - это основа (ячейка) общества. Что будем с нашим обществом? Так что тема поднята священником правильно, а вот статья - провокационно. Уверен, что в наших условиях так радикально действовать никто не сможет, а вот изменить вектор госполитики- не только можно, но и нужно