Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 883 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей
    не женщина ,а хохлосука.Уже села до 2 янв...
  • Владимир Алтайцев
    очередной  нацистско-бандеровский  высер  от пиндошлюха  голубого. Сдохни, падаль уголовная. Сидел за педерастию, пот...Назвали "совком" ...
  • Евгений Алексеенко
    ак скажите мне, почему я должен идти на поводу у всякого рода "анатолиев красноперовых", и тех,кто говорит,что в СССР...Назвали "совком" ...

Холостых и разведённых мужчин в России нельзя принимать на работу — с таким предложением выступили в РПЦ

Холостых и разведённых мужчин в России нельзя принимать на работу — с таким предложением выступили в РПЦ

Avia.pro - СМИ Это частное мнение участника религиозной организации не аффилированной с государством или государственными органами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
МЕ
Михаил Е
Очередной с принудительного лечения свалил. У нас дурки совсем не охраняются?
Ответить
4 час.
а
александр
пора вводить цензуру на таких недоделаных. модераторы видно сами такие-же неадекваты.
Ответить
3 час.
ВМ
Влад Минский
Он все правильно говорит. Мыслит в правильном направлении. Но говорить и делать не одно и тоже. И Другое дело, что так радикально никто действовать не станет, да и не нужно так радикально действовать. Статья- скорее провокация, направленная на дискредитацию Христианства. Во времена СССР вся система была направлена на семейность и был результат. Холостяки имели много ограничений и в получении жилплощади и прочего. Поэтому молодые люди долго не думали, не «пробовали» годами друг друга, но создавали семьи. Рожали детей. А развод это действительно бич современности. Знаете,  моего знакомого (из-за семейных скандалов) жена записала к своему психологу… и знаете какой он совет поучил.? - есть проблемы- разводись! Живи для себя! ( а у них 3 малолетних детей при этом) И эта норма прививается сегодня всем и вся. Живи для себя. Люби себя. А семья на таких принципах по определению не строится! При этом,  семья - это основа (ячейка) общества.  Что будем с нашим обществом? Так что тема поднята священником правильно, а вот статья - провокационно. Уверен, что в наших условиях так радикально действовать никто не сможет, а вот изменить вектор госполитики- не только можно, но и нужно
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх