Астроном Кошман рассказала, что самое большое Солнце 2024 года можно будет наблюдать 3 января

Самое большое Солнце в 2024 году с Земли можно будет увидеть в самом его начале, 3 января. Об этом RT рассказала астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.
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