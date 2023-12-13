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Астроном Кошман рассказала, что самое большое Солнце 2024 года можно будет наблюдать 3 января

Астроном Кошман рассказала, что самое большое Солнце 2024 года можно будет наблюдать 3 января

Самое большое Солнце в 2024 году с Земли можно будет увидеть в самом его начале, 3 января. Об этом RT рассказала астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.

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