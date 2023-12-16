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Самостоятельная жизнь нанесла отпечаток: сын Наташи Королевой отказался от матери

Архип Глушко танцует и поет по столичным клубам в компании гражданской жены. Сын Наташи Королевой Архип с подружкой Мелиссой соцсетиСын Наташи Королевой и Сергея Глушко почувствовал себя настоящим артистом.

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