Самостоятельная жизнь нанесла отпечаток: сын Наташи Королевой отказался от матери

Архип Глушко танцует и поет по столичным клубам в компании гражданской жены. Сын Наташи Королевой Архип с подружкой Мелиссой соцсетиСын Наташи Королевой и Сергея Глушко почувствовал себя настоящим артистом.
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