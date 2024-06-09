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Конор выложил фото из октагона: «Бизнесмен в залитой кровью клетке. Скоро увидимся»

Конор выложил фото из октагона: «Бизнесмен в залитой кровью клетке. Скоро увидимся»

Напомним, что в ночь на 30 июня Конор должен подраться с Майклом Чендлером в главном бою UFC 303. «Серый деловой костюм в залитом кровью октагоне.

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