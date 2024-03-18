Невероятно, но национализация дошла до домов и участков богачей.
Богачи возмущены. Генпрокуратура готовит национализацию в элитном посёлке в Барвихе
Комментарии
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t
taivleva
Прежде чем "национализировать", провести расследование и посадить всех, кто подписывал документы на приобретение участков, кто продал землю незаконно. Ответ должен держать прежде всего продавец- мухлеватель.Мне бы очень не хотелось , чтобы под улюлюканье толпы начали расправляться с богачами, которых сами и вырастили при полном попустительстве государственной власти.
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17 час.
леонид котов
льготное медицинско-санаторное обеспечение высокопоставленные госслужащие. Мы с минималки должны платить за всё, а им с огромными зарплатами -льготы! За какие заслуги?
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17 час.
Игорь Максаков
Там столько домов для медицинско-санаторного обеспечения, что не только богатым и госслужащим хватит, но и всем нищим от Белгорода до Хабаровска, при чём за дарма, и воду выпьют из бессейнов на халяву,
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16 час.
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