Богачи возмущены. Генпрокуратура готовит национализацию в элитном посёлке в Барвихе

t taivleva Прежде чем "национализировать", провести расследование и посадить всех, кто подписывал документы на приобретение участков, кто продал землю незаконно. Ответ должен держать прежде всего продавец- мухлеватель.Мне бы очень не хотелось , чтобы под улюлюканье толпы начали расправляться с богачами, которых сами и вырастили при полном попустительстве государственной власти.

леонид котов льготное медицинско-санаторное обеспечение высокопоставленные госслужащие. Мы с минималки должны платить за всё, а им с огромными зарплатами -льготы! За какие заслуги?