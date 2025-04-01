Картофельный кризис: как стабилизировать цены

МОСКВА, 1 апреля, ФедералПресс. Сергей Лупехин, председатель Союза участников рынка картофеля и овощей, сообщил, что цены на картофель растут из-за нехватки качественного предложения со стороны производителей.
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