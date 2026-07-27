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Zero Hedge

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US Military Forced To Let Some Iranian Projectiles Through Its Defenses: NBC

US Military Forced To Let Some Iranian Projectiles Through Its Defenses: NBC

US Military Forced To Let Some Iranian Projectiles Through Its Defenses: NBC Some US lawmakers have begun to complain that American troops stationed in the Middle East have become sitting ducks and are in a highly dangerous situation with Iranian ballistic missiles increasingly reaching their marks.

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