US Military Forced To Let Some Iranian Projectiles Through Its Defenses: NBC Some US lawmakers have begun to complain that American troops stationed in the Middle East have become sitting ducks and are in a highly dangerous situation with Iranian ballistic missiles increasingly reaching their marks.
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