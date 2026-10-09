Муж Шараповой через суд требует признать отцом 3-летнего сына от другой женщины

Сергей Николаев 3,5 года растит сына. По словам мужчины, он обожает мальчика и уделяет ему каждую свободную минуту.
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