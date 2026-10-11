Объявленное Трампом перемирие между Россией и Украиной удивило Зеленского. Реакция оказалась неожиданной

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что объявление о прекращении огня стало для него новостью.
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