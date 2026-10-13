Банковский коллапс. Приставы завалили банки России миллионами запросов

Кредитные организации рискуют финансовой стабильностью из-за лавины требований Российские банки столкнулись с резким ростом количества запросов от Федеральной службы судебных приставов проверке должников.
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