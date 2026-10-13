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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Банковский коллапс. Приставы завалили банки России миллионами запросов

Банковский коллапс. Приставы завалили банки России миллионами запросов

Кредитные организации рискуют финансовой стабильностью из-за лавины требований Российские банки столкнулись с резким ростом количества запросов от Федеральной службы судебных приставов проверке должников.

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