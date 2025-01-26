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Царьград

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Вспышка ярче Солнца. Белоусов сдержал слово. Наказание ВСУ за ATACMS

Вспышка ярче Солнца. Белоусов сдержал слово. Наказание ВСУ за ATACMS

Анонсированный российским Минобороны удар возмездия не заставил себя долго ждать. Это стало ответом на обстрел американскими ракетами ATACMS Белгородской области.

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Комментарии
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Андрей Павлов
&quot;...подразделениями российской армии уничтожены за сутки более 460 боевиков ВСУ, четыре танка, четыре боевые машины пехоты, бронетранспортёр... &quot;. А уничтожить саму возможность поставлять это все слабО? Запад бесперебойно предоставляет возможность Хохляндии воевать до последнего украинца, а мы три года не препятствует ему это делать.
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16 час.
SI
Sergey Ivanov
А железные дороги, промышленные объекты, рудники- все это давно расписано и поделено между нашими Эффективными Менеджерами. Вот здесь же, на этом сайте промелькнула статья, в которой прямым текстом говорится, что по «зерновой сделке» украинцы в Одессу везут оружие. И что? Где наш доблестный ЧФ? По каким морям плавает непотопляемый авианосец Севастополь? Нашим буржуа нужна не победа. Им нужен сам процесс- война. Посмотрите, например, справочник Форбс- и вы поразитесь тому, как выросли состояния наших дорогих олигархов! Все- таки, война- чертовски выгодная штука! Эта война будет вечной.
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15 час.

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