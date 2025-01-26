Вспышка ярче Солнца. Белоусов сдержал слово. Наказание ВСУ за ATACMS

"...подразделениями российской армии уничтожены за сутки более 460 боевиков ВСУ, четыре танка, четыре боевые машины пехоты, бронетранспортёр... ". А уничтожить саму возможность поставлять это все слабО? Запад бесперебойно предоставляет возможность Хохляндии воевать до последнего украинца, а мы три года не препятствует ему это делать.

SI

Sergey Ivanov

А железные дороги, промышленные объекты, рудники- все это давно расписано и поделено между нашими Эффективными Менеджерами. Вот здесь же, на этом сайте промелькнула статья, в которой прямым текстом говорится, что по «зерновой сделке» украинцы в Одессу везут оружие. И что? Где наш доблестный ЧФ? По каким морям плавает непотопляемый авианосец Севастополь? Нашим буржуа нужна не победа. Им нужен сам процесс- война. Посмотрите, например, справочник Форбс- и вы поразитесь тому, как выросли состояния наших дорогих олигархов! Все- таки, война- чертовски выгодная штука! Эта война будет вечной.