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В Йошкар-Оле женщина на Mazda врезалась в дерево из-за превышения скорости

В Йошкар-Оле женщина на Mazda врезалась в дерево из-за превышения скорости

Накануне вечером в Йошкар-Оле на улице Строителей произошло ДТП. Женщина в возрасте 40 лет, двигаясь с высокой скоростью за рулем автомобиля Mazda, не справилась с управлением и допустила столкновение с деревом, сообщило ИА «МариМедиа».

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