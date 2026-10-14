Интервью агента.Денис Черышев — один из героев домашнего чемпионата мира 2018 года. Сейчас Черышеву 35, и после ухода из «Красавы» Евгения Савина он без клуба.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Галицкий призналс...
- В Германии две па...
- В Германии две па...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым