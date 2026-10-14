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«Черышев — настоящий солдат. У него менталитет военного». Что Дениса не устроило в «Красаве» и что его ждет дальше

«Черышев — настоящий солдат. У него менталитет военного». Что Дениса не устроило в «Красаве» и что его ждет дальше

Интервью агента.Денис Черышев — один из героев домашнего чемпионата мира 2018 года. Сейчас Черышеву 35, и после ухода из «Красавы» Евгения Савина он без клуба.

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