Сотрудники ФСБ задержали гражданина Швеции в Псковской области. Установлено, что мужчина ранее на контрактной основе проходил военную службу в запрещенной в России террористической организации в должности командира отделения беспилотных авиационных комплексов.
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