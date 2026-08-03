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Отставка Мерца не обрушит военную помощь Киеву — эксперт МГИМО

Отставка Мерца не обрушит военную помощь Киеву — эксперт МГИМО

Возможная отставка канцлера ФРГ Фридриха Мерца не приведет к радикальному пересмотру функционирования «коалиции желающих» по отправке войск на Украину, заявил старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов 3 августа в беседе с «Лентой.

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