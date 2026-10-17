Каждый из нас хотя бы раз в жизни три раза стучал по дереву, чтобы отогнать от себя неудачу. Многие делают это регулярно, почти автоматически.
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