Неладно что-то в королевстве англосаксов: шантаж от речи в Фултоне до миноносца Defender

Если предположить, что решение о прохождении эскадренного миноносца Defender в водах российского Крыма действительно, как он говорит, принял Борис Джонсон, а не его адмиралтейство, не командование НАТО и не США, и принял он такое решение непосредственно после встречи в Женеве, то первое, что вспоминается, – это план «Немыслимое», готовившийся Черчиллем в 1945 году, и его же, Черчилля, Фултоновская речь 1946 года План «Немыслимое» предполагал в условиях ещё не разрушенных союзнических отношений между СССР и Западом войну Запада против СССР с использованием сохраненных в боеготовности войск вермахта, выступление в Фултоне – политику «железного занавеса» и начало холодной войны против Советского Союза.