Мир в котором мы живём

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Неладно что-то в королевстве англосаксов: шантаж от речи в Фултоне до миноносца Defender

Неладно что-то в королевстве англосаксов: шантаж от речи в Фултоне до миноносца Defender

Если предположить, что решение о прохождении эскадренного миноносца Defender в водах российского Крыма действительно, как он говорит, принял Борис Джонсон, а не его адмиралтейство, не командование НАТО и не США, и принял он такое решение непосредственно после встречи в Женеве, то первое, что вспоминается, – это план «Немыслимое», готовившийся Черчиллем в 1945 году, и его же, Черчилля, Фултоновская речь 1946 года План «Немыслимое» предполагал в условиях ещё не разрушенных союзнических отношений между СССР и Западом войну Запада против СССР с использованием сохраненных в боеготовности войск вермахта, выступление в Фултоне – политику «железного занавеса» и начало холодной войны против Советского Союза.

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Леонид Руси
Наглосаксы думают что если победят нас... то они станут круче самых крутых... т.е. нас, русских... Но это не реально... они же педики )))
Дмитрий
Ну если так всё глубоко, то кораблик надо было не пугать, а топить с первого раза и как можно глубже, а потом самим поднимать в СВОИХ водах! Не надо многочисленных китайских предупреждений!
Дмитрий
Если поганый островок негодяев исчезнет мировая общественность возмутится потирая ладошки под столом. Австралия, Канада, Новая Зеландия и даже сраные острова в Индийском океане, название коих я не помню, получат независимость! Французы на радостях зальют туннель под Ла Маншем шампанским, а боши завалят сардельками. И только за лужей будет оплакивать невезучего союзника коллективный БЛМ!
Андрей Бедный
Насчет независимости а она им нужна? сколько раз там референдумы проводили за независимость и всегда проваливались.
виталий
англичане во все времена считали себя первыми в мире хотя американцы старались доказать всему миру что они тоже первые у них все время идет тихая война друг с другом

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