Петроградский район Петербурга уже начал подготовку к зимнему сезону

В Петроградском районе Санкт-Петербурга заранее начали готовиться к зимнему сезону. На заседании районного штаба благоустройства обсудили уборку, взаимную работу коммунальных служб, а также комплектование штата сотрудников.
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