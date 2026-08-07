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Петроградский район Петербурга уже начал подготовку к зимнему сезону

Петроградский район Петербурга уже начал подготовку к зимнему сезону

В Петроградском районе Санкт-Петербурга заранее начали готовиться к зимнему сезону. На заседании районного штаба благоустройства обсудили уборку, взаимную работу коммунальных служб, а также комплектование штата сотрудников.

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