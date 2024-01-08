Медленно, но верно Церковь наша очищается от либерального лобби в своих рядах

К Рождеству все добрые русские люди получили своеобразный подарок: либерального протоиерея Алексея Уминского отстранили от служения и сняли с настоятельства в московском храме Троицы в Хохлах (это исторический район в центре Москвы так называется, а не то, что вы подумали).