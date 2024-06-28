На СВО погиб 22-летний житель Омской области Александр Кофанов - он подписал контракт сразу после армии и не дожил месяца до своего дня рождения.
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На СВО погиб 22-летний житель Омской области Александр Кофанов - он подписал контракт сразу после армии и не дожил месяца до своего дня рождения.