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Наземные средства ПВО условного противника уничтожила истребительная авиация ВВО на учении в Хабаровском крае

Наземные средства ПВО условного противника уничтожила истребительная авиация ВВО на учении в Хабаровском крае

В Хабаровском крае экипажи истребительной авиации Восточного военного округа уничтожили наземные средства противовоздушной обороны (ПВО) условного противника в ходе учений.

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