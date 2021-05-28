Кухня и дом

46 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Traveller
    Афтырь явно в Греции не бывал...10 самых дешевых ...
  • Кошка
    В своё время у меня признавали аллергию на шерсть кошек и собак. Но, повзрослев немного, я плюнула на все эти постула...Ребенок просит до...
  • Вальтер Юпитер
    Пустобрёх за клавиатурой!!!5 причин гипертон...

Боюсь заговорить с незнакомцами. Как это исправить

Приветствую вас на моём сайте, дорогие друзья. На этот раз буду краток. Многим из вас знакома проблема, что как только к вам обращается какой-то незнакомый человек, вы теряетесь, голос начинает предательски повышать тона, а в голове творится каша.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх