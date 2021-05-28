Боюсь заговорить с незнакомцами. Как это исправить

Приветствую вас на моём сайте, дорогие друзья. На этот раз буду краток. Многим из вас знакома проблема, что как только к вам обращается какой-то незнакомый человек, вы теряетесь, голос начинает предательски повышать тона, а в голове творится каша.
Приветствую вас на моём сайте, дорогие друзья. На этот раз буду краток. Многим из вас знакома проблема, что как только к вам обращается какой-то незнакомый человек, вы теряетесь, голос начинает предательски повышать тона, а в голове творится каша.
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