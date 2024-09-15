Спортивный директор ФК «Зимбру» отстранен от должности и оштрафован

Спортивный директор ФК «Зимбру» Алексей Попа дисквалифицирован на три этапа и оштрафован на 10 000 леев из-за инцидентов, произошедших в перерыве матча между «Дачия Буюканы» и «Зимбру», состоявшегося 31 августа, сообщает Noi.