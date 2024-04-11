Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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Девушка привела на первое свидание подругу, ожидая, что парень заплатит за обеих

Девушка привела на первое свидание подругу, ожидая, что парень заплатит за обеих

Все мы нервничаем перед первым свиданием. Что надеть? Что делать, если закончатся темы для разговора? А что, если будет ощущаться дискомфорт? Стремясь чувствовать себя в безопасности на первом свидании, одна женщина сказала мужчине, с которым встречалась впервые, что приведет с собой подругу.

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