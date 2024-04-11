Девушка привела на первое свидание подругу, ожидая, что парень заплатит за обеих

Все мы нервничаем перед первым свиданием. Что надеть? Что делать, если закончатся темы для разговора? А что, если будет ощущаться дискомфорт? Стремясь чувствовать себя в безопасности на первом свидании, одна женщина сказала мужчине, с которым встречалась впервые, что приведет с собой подругу.