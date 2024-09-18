В Актау пройдут соревнования по дзюдо памяти Турара Жолдыбаева

С 12 по13 октября в Актау пройдет лицензионное соревнование по дзюдо среди мужчин и женщин ASIAN JUDO OPEN, посвященное памяти почетного гражданина Мангистауской области Турара Жолдыбаева, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного управления спорта.