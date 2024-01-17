RT: основатель «Яблока» Явлинский выехал из России

Россиянин

НКО в России закрыли. ВСЕ!!! Поход в посольство фиксируется. Значит, прибыв в Стамбул, он первым делом пойдет в американское посольство за инструкциями. Следовательно, если это будет зафиксировано, то напрашиваются всего два решения: Первое, лишить гражданства. Второе сразу по прибытии обратно в Россию взять под белы ручки и в кутузку. Оба варианта ущербны. Лишать гражданства не столь просто. он не гастарбайтер все же. В кутузку тоже нельзя. Ну никак. Есть третий вариант: Объявить его партию в России как нежелательную организацию. то есть. по сути запретить деятельность. Слишком прямолинейным, объясняю простые истины: Язык русский велик и могуч. Следовательно, вместо слова "запретить", можно использовать и другие слова. Например нежелательная организация на территории России. И просто тупо обрубать все и вся. От этого рушится вся инфраструктура и логистика вражеского НКО.