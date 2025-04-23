Направление – космос

Артем Геодакян/ТАСС Открытым текстом сообщаю: как и в прошлом году, 12 апреля – в очередную годовщину первого в мире космического полета нашего Юрия Алексеевича Гагарина – читал в калужском Музее космонавтики космический диктант.
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