Дубинский: Украина вошла в тяжелейший период из-за несправедливости власти

Арестованный по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем телеграм-канале выразил мнение, что Украина переживает самый тяжелый период в своей истории из-за несправедливости власти.
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