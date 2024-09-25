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Алаудинов заявил о провале ВСУ в Курской области

Генерал-майор, командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России Апти Алаудинов заявил, что попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) улучшить позиции и занять господствующие высоты в Курской области терпят провал на участках, которые контролируют его бойцы.

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