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Генерал-майор, командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России Апти Алаудинов заявил, что попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) улучшить позиции и занять господствующие высоты в Курской области терпят провал на участках, которые контролируют его бойцы.