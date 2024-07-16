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Царьград

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15 обысков и 1000 нелегалов: организацию незаконной миграции нашли под боком у миграционного центра

15 обысков и 1000 нелегалов: организацию незаконной миграции нашли под боком у миграционного центра

В Петербурге силовики прошлись с обысками по 15 адресам. Всё из-за компании, которая под боком у миграционного центра “Южный” помогала нелегалам получить необходимые документы.

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