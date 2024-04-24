Хорошо устроилась: суррогатная мать детей Пугачевой снова родила

СМИ узнали подробности жизни женщины. Алла Пугачева Komsomolskaya Pravda/Global Look PressНесколько лет назад в СМИ попала фамилия женщины, которая предположительно является суррогатной мамой детей Аллы Пугачевой.
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