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Хорошо устроилась: суррогатная мать детей Пугачевой снова родила

Хорошо устроилась: суррогатная мать детей Пугачевой снова родила

СМИ узнали подробности жизни женщины. Алла Пугачева Komsomolskaya Pravda/Global Look PressНесколько лет назад в СМИ попала фамилия женщины, которая предположительно является суррогатной мамой детей Аллы Пугачевой.

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