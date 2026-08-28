Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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В Петербурге взорвался автомобиль с военным. «Что-то рвануло со стороны водителя»

В Петербурге взорвался автомобиль с военным. «Что-то рвануло со стороны водителя»

«Фонтанка»: в Петербурге из-за взрыва автомобиля погиб подполковник ВВС и ПВООбстановка на месте взрыва автомобиля на Колпинском шоссе в районе Славянки, 27 августа 2026 годаВалентин Егоршин/ТАСС В Санкт-Петербурге в китайском кроссовере Geely сработало самодельное взрывное устройство.

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