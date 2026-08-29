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Регионы России

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Бельгия отвергла использование замороженных российских активов для финансирования Украины

Бельгия отвергла использование замороженных российских активов для финансирования Украины

Министр обороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен заявил, что возможность использования замороженных российских активов для финансирования Украины исключена и не обсуждается.

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