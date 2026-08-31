11 тысяч человек: Астраханская область вновь показала массовость на «Ночь кино»

Некоторые локации имели дополнительные бонусы. Согласно данным регионального министерства культуры,29 августа во время Всероссийской акции «Ночь кино», организованной при поддержке минкультуры РФ и Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии, в Астраханской области 74 площадки посетили более 11 тыс.
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