11 тысяч человек: Астраханская область вновь показала массовость на «Ночь кино»

Некоторые локации имели дополнительные бонусы. Согласно данным регионального министерства культуры,29 августа во время Всероссийской акции «Ночь кино», организованной при поддержке минкультуры РФ и Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии, в Астраханской области 74 площадки посетили более 11 тыс.