Ваш «модный код»: какой стиль и оттенки в одежде подходят тебе по дате рождения Алёна ЮрьеваПочему на одних людях вещь смотрится стильно и органично, а на других теряется или даже выглядит неуместно? По мнению нумеролога Алены Бушиной, дело в том, что у каждого из нас есть свой уникальный «модный код», зашифрованный в дате рождения.