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МОСИНФОРМ

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Около 700 тыс. поездок совершено на регулярных речных маршрутах в январе – июне

Около 700 тыс. поездок совершено на регулярных речных маршрутах в январе – июне

Более 4 миллионов поездок совершено на регулярных речных маршрутах Москвы с 2023 года, а в I полугодии 2026 года — 700 тысяч.

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