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Ведяхин: чтобы развернуть инвестиционный цикл, нужно больше времени, чем для заморозки

Ведяхин: чтобы развернуть инвестиционный цикл, нужно больше времени, чем для заморозки

Чтобы развернуть инвестиционный цикл, нужно гораздо больше времени, чем для его заморозки, заявил в интервью «Коммерсанту» первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.

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