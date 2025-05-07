Новый вброс от Келлога: «Заморозка» по линии фронта и демилитаризованная зона шириной 30 км

Спецпредставитель Дональда Трампа Кит Келлог в эфире Fox News заявил о якобы готовности Украины «заморозить» войну с Россией по нынешней линии разграничения и создать демилитаризованную зону шириной 30 км.
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