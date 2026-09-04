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Тест: сможете ли вы ответить на эти хитрые вопросы из «Что? Где? Когда?» — проверьте свою эрудицию

Тест: сможете ли вы ответить на эти хитрые вопросы из «Что? Где? Когда?» — проверьте свою эрудицию

Справятся только истинные знатоки фото: Midjourney4 сентября 1975 года в эфир вышла первая программа под названием «Семейная викторина „Что? Где? Когда?“».

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