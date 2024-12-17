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Швейцария ужесточила экспорт стрелкового оружия, чтобы его не передали Украине

Швейцария ужесточила экспорт стрелкового оружия, чтобы его не передали Украине

Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии (SECO) принял решение усилить контроль над экспортом стрелкового оружия и боеприпасов для частных клиентов, чтобы исключить возможность поставок на Украину.

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