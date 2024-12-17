Швейцария ужесточила экспорт стрелкового оружия, чтобы его не передали Украине

Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии (SECO) принял решение усилить контроль над экспортом стрелкового оружия и боеприпасов для частных клиентов, чтобы исключить возможность поставок на Украину.
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