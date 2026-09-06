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Аргументы недели

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Ленинград официально стал Санкт-Петербургом 35 лет назад

Ленинград официально стал Санкт-Петербургом 35 лет назад

Ровно 35 лет назад, шестого сентября 1991 года, был подписан указ, закрепивший волю жителей города на Неве, высказанную на референдуме.

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