Ленинград официально стал Санкт-Петербургом 35 лет назад

Ровно 35 лет назад, шестого сентября 1991 года, был подписан указ, закрепивший волю жителей города на Неве, высказанную на референдуме.
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